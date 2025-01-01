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Patrice: The Movie
Patrice: The Movie
Patrice: The Movie
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
документальный
исторический
Страна
США
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2024
Производство
Cedar Road, All Ages Productions
Другие названия
Patrice: The Movie
Режиссер
Ted Passon
В ролях
Ollie Robinson
Noah Mendes
Rachael Dutta
Brooke Olivia Ginsberg
Marlowe Finck
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
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