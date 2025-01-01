Самая холодная зима Великой Отечественной Войны Блокадного Ленинграда. Работая неделями на «оборонке», мама 11летней Анелии передает дочь в детский интернат-госпиталь, поскольку выжить в одиночку было невозможным. Анелия очень слаба и ей не хватает сил по началу поднимать свой авторитет среди постояльцев интерната. В то время все ребята проживают сложнейший период, когда среди них заводится вор, таскающий самое дорогое, что есть у детей еду. Анелии удается вычислить грабителя, но перед ней встает сложный выбор между предательством и дружбой.