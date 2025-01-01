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Киноафиша Фильмы Ёлка без огней

Ёлка без огней

18+
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О фильме

Самая холодная зима Великой Отечественной Войны Блокадного Ленинграда. Работая неделями на «оборонке», мама 11летней Анелии передает дочь в детский интернат-госпиталь, поскольку выжить в одиночку было невозможным. Анелия очень слаба и ей не хватает сил по началу поднимать свой авторитет среди постояльцев интерната. В то время все ребята проживают сложнейший период, когда среди них заводится вор, таскающий самое дорогое, что есть у детей еду. Анелии удается вычислить грабителя, но перед ней встает сложный выбор между предательством и дружбой.

Страна Россия
Продолжительность 43 минуты
Год выпуска 2024
Режиссер
Никита Сутырин
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