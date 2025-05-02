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Pokalbininke ir profesorius
Pokalbininke ir profesorius
Pokalbininke ir profesorius
Напомним о выходе в прокат
документальный
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Страна
Литва
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
2 мая 2025
Дата выхода
2 мая 2025
Литва
N7
Другие названия
Pokalbininke ir profesorius
Режиссер
Daiva Zeimyte
В ролях
Vytautas Landsbergis
Daiva Zeimyte
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
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