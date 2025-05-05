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Киноафиша Фильмы Британия и блицкриг

Британия и блицкриг

Britain and the Blitz
Напомним о выходе в прокат
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Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 мая 2025
Премьера в мире 5 мая 2025
Производство 72 Films
Другие названия
Britain and the Blitz, Gran Bretaña y el Blitz, A Grã-Bretanha e a Blitz, Anglia bombázása, Britanya ve Blitz, Brytania i Blitz, Die Briten und der Blitz, La Grande-Bretagne face au Blitz, Storbritannia og blitzen, 伦敦大轰炸：英国抵抗故事, 英倫大轟炸

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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