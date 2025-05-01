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The Biggest Fan
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комедия
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Страна
Франция / Мексика
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
1 мая 2025
Премьера в мире
1 мая 2025
Производство
Gaumont, Pasajero
Другие названия
The Biggest Fan, La más fan, A legnagyobb rajongó, A Maior Fã, Beaucoup trop fan, En Büyük Hayran, Fã ou Hater?, Hennes största fan, Hennes største fan, Ihr größter Fan, La mia più grande fan, Największa fanka, 头号铁粉
Режиссер
Maria Torres
В ролях
Кейт дель Кастильо
Диана Бовио
Габриэль Нунсио
Дэниэл Рэймонт
Hugo Catalán
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.4
Оцените
14
голосов
4.4
IMDb
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