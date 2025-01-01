Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма За золотом Иосича
1 постер
Киноафиша Фильмы За золотом Иосича

За золотом Иосича

За золотом Иосича 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Анатолий Богданов, которого воспитанники зовут просто Иосичем, известен и в родном Хабаровском крае, и далеко за его пределами. Всю жизнь он посвятил изучению своей малой родины, и теперь, похоже, знает в нем каждую птицу, гриб и ягоду. Кроме того, исследователь обнаружил в лесах золотоносные ручьи и долго был старателем. Благодарные Иосичу за воспитание ученики решают сделать ему подарок и отвезти его на могилу отца. Родная деревня Богданова уже заросла лесом, а путь к кладбищу очень тернистый, но отважные мужчины не намерены сдаваться.

Страна Россия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2024
Режиссер
Антон Соболевский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

За золотом Иосича
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Почему в «Дюне» не показывают инопланетян? Герберт оставил ответ между строк — и он пугает
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«Он просто бесплодный»: Кэмерон искренне не любит один из гениальнейших Sci-Fi фильмов всех времен (но признает его величие)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше