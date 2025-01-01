Анатолий Богданов, которого воспитанники зовут просто Иосичем, известен и в родном Хабаровском крае, и далеко за его пределами. Всю жизнь он посвятил изучению своей малой родины, и теперь, похоже, знает в нем каждую птицу, гриб и ягоду. Кроме того, исследователь обнаружил в лесах золотоносные ручьи и долго был старателем. Благодарные Иосичу за воспитание ученики решают сделать ему подарок и отвезти его на могилу отца. Родная деревня Богданова уже заросла лесом, а путь к кладбищу очень тернистый, но отважные мужчины не намерены сдаваться.