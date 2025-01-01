В фильме «По следам Москвитина» команда туристической компании «Планета Тайга» отправляется в сердце дикой Сибири, чтобы повторить путь первых русских землепроходцев XVII века. Следуя маршрутом атамана Ивана Москвитина, зрители пройдут по бурным рекам, густой тайге и безлюдным просторам Хабаровского края — туда, где природа говорит громче слов. Экспедиция длиной почти в месяц стала для ее участников не только физическим испытанием, но и путешествием во времени, пробуждающим дух первооткрывателя. Это фильм о мужестве, красоте дикой земли и забытых страницах истории России.