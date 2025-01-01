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В дни спартакиады
В дни спартакиады
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
О фильме
Документальный фильм о первой летней Спартакиаде народов СССР.
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Страна
СССР
Продолжительность
47 минут
Год выпуска
2025
Производство
CSDF
Другие названия
V dni Spartakiady, During Spartakiad Days, В дни Спартакиады
Режиссер
Владимир Бойков
Ирина Венжер
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