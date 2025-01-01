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Guru Nanak Jahaz
Guru Nanak Jahaz
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Напомним о выходе в прокат
исторический
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 20 минут
Год выпуска
2025
Бюджет
180 000 000 INR
Сборы в мире
$1 376 854
Производство
True Roots Productions, Vehli Janta Films
Другие названия
Guru Nanak Jahaz
Режиссер
Шаран Арт
В ролях
Гурприт Гугги
Тарсем Джассар
Balwinder Bullet
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
9.6
Оцените
14
голосов
9.4
IMDb
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