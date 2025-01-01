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Киноафиша Фильмы Guru Nanak Jahaz

Guru Nanak Jahaz

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Напомним о выходе в прокат
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2025
Бюджет 180 000 000 INR
Сборы в мире $1 376 854
Производство True Roots Productions, Vehli Janta Films
Другие названия
Guru Nanak Jahaz
Режиссер
Шаран Арт
В ролях
Гурприт Гугги
Тарсем Джассар
Balwinder Bullet
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.6
Оцените 14 голосов
9.4 IMDb
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