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Киноафиша Фильмы Burning an Illusion

Burning an Illusion

Burning an Illusion 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1982
Производство British Film Institute (BFI)
Другие названия
Burning an Illusion, Illuusiot murtuvat, Krossa illusionerna!, Spaljivanje iluzije
Режиссер
Menelik Shabazz
В ролях
Cassie McFarlane
Victor Romero Evans
Beverley Martin
Angela Wynter
Malcolm Frederick
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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