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Burning an Illusion
Burning an Illusion
Burning an Illusion
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
1982
Производство
British Film Institute (BFI)
Другие названия
Burning an Illusion, Illuusiot murtuvat, Krossa illusionerna!, Spaljivanje iluzije
Режиссер
Menelik Shabazz
В ролях
Cassie McFarlane
Victor Romero Evans
Beverley Martin
Angela Wynter
Malcolm Frederick
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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