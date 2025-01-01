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Slade in Flame
Slade in Flame
Flame
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
музыка
мюзикл
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
1975
Сборы в мире
$81 609
Производство
Goodtimes Enterprises, Spouberry, VPS-Goodtimes
Другие названия
Flame, Slade in Flame
Режиссер
Ричард Лонкрэйн
В ролях
Don Powell
Jim Lea
Noddy Holder
Dave Hill
Том Конти
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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