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Киноафиша Фильмы Riverboom

Riverboom

Riverboom 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 12 апреля 2025
Дата выхода
12 апреля 2025 Казахстан 18+
Сборы в мире $175 374
Производство Intermezzo Films S.A.
Другие названия
Riverboom
Режиссер
Claude Baechtold
В ролях
Serge Michel
Paolo Woods
Claude Baechtold
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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