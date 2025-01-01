Меню
Фильмы
Операция "Хадал"
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»
Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям
«А чой-то вы тут делаете? А?» Может лучше пройдете тест, в котором надо угадать советский фильм по яркому эпизоду?
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
