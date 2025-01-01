Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Операция "Хадал" Кадры из фильма «Операция "Хадал"»

Кадры из фильма «Операция "Хадал"»

Вся информация о фильме
Операция "Хадал" (2025) - фото 1
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»
Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям
«А чой-то вы тут делаете? А?» Может лучше пройдете тест, в котором надо угадать советский фильм по яркому эпизоду?
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше