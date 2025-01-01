Меню
Кадры из фильма «Хороший почерк»

Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Именно 17 серия «Маши и Медведя» покорила не только Россию, но и весь мир: объясняем, в чем ее уникальность
Забудете про «Невский» и «Первый отдел» сразу: три сериала-детектива 2025 года, которые затмевают хиты
Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Фаны «Смешариков» ревут: ну когда Нюша и Бараш будут вместе? Авторы неспроста топчутся на месте — есть план на будущее
