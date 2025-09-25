Меню
Одна память на двоих

Одна память на двоих

О фильме

Первая часть фильма посвящена блокаде Ленинграда, мужеству и стойкости защитников города, тем, кто отдал свои жизни и покоится на Пискаревском мемориальном кладбище. В этой части также рассказывается о военных преступлениях фашистов против мирных жителей во время блокады города, признанной в 2022 году Санкт-Петербургским городским судом геноцидом. Вторая часть повествует о мемориале, созданном на кургане Саур-Могила на Донбассе в память о советских воинах, освобождавших в 1943 году эту высоту. В 2014 году курган снова стал местом боев. Ополченцы батальона «Восток» героически обороняли Саур-Могилу от атак украинских неонацистов и враг был отброшен. Однако в результате варварства ВСУ комплекс был практически полностью разрешен. Его восстановили в кратчайшие сроки. Саур-Могила стал мемориалом двум поколениям героев: следы обстрелов 2014 года не убрали с памятника и фигур солдат периода Великой Отечественной войны. Комплекс дополнили три новых пилона, на которых изображены герои ДНР, участники событий уже современной истории.
Ведущими в фильме стали студенты Анастасия Косыч из Санкт-Петербурга и Руслан Платошкин из Донецка.

Настя и Руслан познакомились в Северной столице на торжественной церемонии вручения дипломов победителям конкурса «Культурный диалог от Азовского до Балтийского моря». Руслан посвятил свою работу блокаде Ленинграда. После церемонии они с Настей отправляются по блокадным местам, в том числе, и на знаменитый мемориал на Пискарёвском кладбище – поклониться памяти жертв блокады. Затем они решают побывать на местах боев Великой Отечественной войны и недавних сражений на Донбассе.

Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 сентября 2025
Режиссер
Дарья Маслова
Режиссер

Дарья Маслова

