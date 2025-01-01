Вышел 5 эпизод «Чужой: Земля», а их всего 8 — финал уже близко: вот даты выхода оставшихся серий

Кэмерон этого не говорил, но фанаты все вычислили сами: что значит имя Сары Коннор

«Стал играть фрика»: Шилов из «Ментовских войн» назвал сезон, после которого сериал испортился

«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха

Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно

Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка

За 30+ лет многие слышали про «Акиру»: но кто это такой знают не все — кратко объяснили для тех, кто не смотрел

Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно

Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале

«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»