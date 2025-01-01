Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Судьба барабанщика Кадры из фильма «Судьба барабанщика»

Кадры из фильма «Судьба барабанщика»

Вся информация о фильме
Судьба барабанщика (2024) - фото 1 Судьба барабанщика (2024) - фото 2 Судьба барабанщика (2024) - фото 3
Судьба барабанщика (2024) - фото 4 Судьба барабанщика (2024) - фото 5 Судьба барабанщика (2024) - фото 6 Судьба барабанщика (2024) - фото 7 Судьба барабанщика (2024) - фото 8 Судьба барабанщика (2024) - фото 9
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
На самом деле Шрек умел не только воздух портить: в мультике DreamWorks не показали его суперспособность
«Бегите, глупцы!»: фраза стала мемом, но ведь на самом деле Гэндальф этого не говорил
Кэмерон этого не говорил, но фанаты все вычислили сами: что значит имя Сары Коннор
Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе
Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно
«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха
Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале
«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»
Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)
Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно
«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше