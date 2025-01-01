На самом деле Шрек умел не только воздух портить: в мультике DreamWorks не показали его суперспособность

«Бегите, глупцы!»: фраза стала мемом, но ведь на самом деле Гэндальф этого не говорил

Кэмерон этого не говорил, но фанаты все вычислили сами: что значит имя Сары Коннор

Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе

Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно

«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха

Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале

«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»

Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)

Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно