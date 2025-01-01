Меню
Фильмы
Красные дамбалы
Кадры из фильма «Красные дамбалы»
Кадры из фильма «Красные дамбалы»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Формула 1
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Она просто открыла дверь — и впустила кошмар: Пегова в главной роли мистического мини-сериала «Гостья»
Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»
Впервые за 15 лет «Сумерки» превратят YouTube в самый большой кинотеатр планеты — вот как подключиться к миллионам зрителей
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
