Фильмы
Шурале
Кадры из фильма «Шурале»
Кадры из фильма «Шурале»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Зрители ждут «Чебурашку 2», но в Сети уже появились первые подробности о «Чебурашке 3»: в кадре появятся еще больше ушастых милашек
Лев из «Невероятных приключений итальянцев в России» стал звездой экрана — и причиной страшной семейной трагедии
В Сеть слили сюжет «Холодного сердца 3»: теперь взбудораженные фанаты обсуждают ребенка Анны и Кристоффа
Иван теперь реально Грозный: героев советских фильмов превратили в LEGO-человечков — с неожиданным бонусом в виде Шварценеггера
«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно
Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали
Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях
Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса
