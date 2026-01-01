Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Незваный гость
Постер фильма Незваный гость
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Незваный гость

Незваный гость

The Uninvited 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Сборы в мире $19 413
Производство Rosebud Pictures, Foton Pictures
Другие названия
The Uninvited, Sin previo aviso, L'invité imprévu, Sem Prévio Aviso, Незваный гость
Режиссер
Надья Коннерс
В ролях
Элизабет Ризер
Элизабет Ризер
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Лоис Смит
Эва Куаттрокси
Эва Куаттрокси
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше