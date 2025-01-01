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The Stimming Pool
The Stimming Pool
The Stimming Pool
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$12 674
Производство
Whalebone Films
Другие названия
The Stimming Pool
Режиссер
Sam Ahern
Georgia Kumari Bradburn
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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