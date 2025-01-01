«Издевательство над оригиналом»: что говорят о перезапуске «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — увы, он не удался

«Стал играть фрика»: Шилов из «Ментовских войн» назвал сезон, после которого сериал испортился

Кэмерон этого не говорил, но фанаты все вычислили сами: что значит имя Сары Коннор

За 30+ лет многие слышали про «Акиру»: но кто это такой знают не все — кратко объяснили для тех, кто не смотрел

Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно

Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе

«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»

Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно

Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале

Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)