В первую неделю сентября зрители запоем смотрят эти 5 сериалов: есть и проверенные хиты, и супер-новинки

Есть даже триллер 2019 года: 5 лучших фильмов с Адамом Сэндлером — королем романтических комедий

«Основано на реальных событиях»? Ага, 5 раз! Три хоррора, которые нагло продают выдумку под видом правды

Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)

Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца

Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают

ИИ превратил 9 персонажей из «Губки Боба» в людей: Ларри — копия Криса Пратта, а Мистер Крабс — брутальный магнат (фото)

На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)

Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

Один эпизод — и вы уже втянулись: 6 сериалов о материнстве без прикрас, которые поддержат не хуже психолога