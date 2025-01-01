Меню
Фильмы
Баста. С самых низов
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
«Дом дракона» еще снимают, «Колесо времени» закрыли, но это не повод грустить: ловите крутой фэнтези-сериал с 92% свежести
Есть даже триллер 2019 года: 5 лучших фильмов с Адамом Сэндлером — королем романтических комедий
Письмо и всего одна фраза: настоящая концовка «Грани будущего» точно заставила бы разрыдаться
Теперь понятно, откуда у Шилова «Беретта»: этот момент из 1-й серии 1-го сезона «Ментовских войн» многие забывают
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое
«Ниже уровня плинтуса»: долгожданную комедию с Ароновой приняли в штыки — зрители вне себя из-за ляпа про «советскую закалку»
Из седого старичка в мини-версию Гоголя: почему профессор Флитвик резко сменил имидж в «Гарри Поттере»
Закрутилось по пьяни: на съемках этого популярного мюзикла все актеры были «под мухой» и едва ворочали ногами
