Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Первый трейлер «Дома Гиннесса» уже взорвал Сети: новый проект автора «Острых козырьков» близок к премьере (тут точная дата и видео)
Зачем в «Папины дочки. Новые» вернули Дашу: станет примерной матерью и женой или сбежит на курорте?
Почему Макс на самом деле предал Белого: у героя «Бригады» была особая связь с Кавериным
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали
15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго
«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени
