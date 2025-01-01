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Verdigris
Verdigris
Verdigris
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2023
Производство
MnáMná Films, Prelude Content
Другие названия
Verdigris
Режиссер
Patricia Kelly
В ролях
Джеральдин МакАлинден
Maya O'Shea
Майкл Джеймс Форд
Killian Filan
Andrew Kingston
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
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