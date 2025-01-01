Меню
Фильмы
Я.Бротский
Кадры из фильма «Я.Бротский»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Аниме «Темный демон» держит в напряжении, как тетива лука перед выстрелом: сколько серий уже вышло и когда ждать развязки?
«Вы гангстеры? Нет, мы русские»: что стало с темнокожей девушкой Данилы из «Брата-2» Лизой Джеффри и где она сейчас
В Великобритании долго спорили, но определились: этот детектив с рейтингом RT 88% круче «Шерлока»
15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы
«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
«Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
Эта актриса снимается в каждом втором кассовом хите: зрители воротят носы, но даже не знают ее имени
