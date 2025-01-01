Аниме «Темный демон» держит в напряжении, как тетива лука перед выстрелом: сколько серий уже вышло и когда ждать развязки?

«Вы гангстеры? Нет, мы русские»: что стало с темнокожей девушкой Данилы из «Брата-2» Лизой Джеффри и где она сейчас

В Великобритании долго спорили, но определились: этот детектив с рейтингом RT 88% круче «Шерлока»

15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы

«И впрямь дешевка»: Лебедев назвал «отвратительным» культовый советский фильм — россияне поддержали

Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов

«Доширак» и доллары из будущего: лишь внимательные заметили эти ляпы в сериале «Аутсорс» — 90-е на экране, но не в деталях

Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»

«Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше

«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке