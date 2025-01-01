Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Великая Элеанор
Великая Элеанор
Eleanor the Great
Напомним о выходе в прокат
драма
Великая Элеанор
trailer
trailer
Страна
США
Год выпуска
2025
Производство
Content Engineers, Dauphin Films, Maven Pictures
Другие названия
Eleanor the Great
Режиссер
Скарлетт Йоханссон
В ролях
Чиветел Эджиофор
Джун Скуиб
Джессика Хехт
Эрин Келлиман
Will Price
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.7
Оцените
15
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Трейлеры фильма
Великая Элеанор
Trailer
0
0

Кадры из фильма
