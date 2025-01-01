Меню
Постер фильма Великая Элеанор
1 постер
Киноафиша Фильмы Великая Элеанор

Великая Элеанор

Eleanor the Great
Напомним о выходе в прокат
Великая Элеанор - trailer
Великая Элеанор  trailer
Страна США
Год выпуска 2025
Производство Content Engineers, Dauphin Films, Maven Pictures
Другие названия
Eleanor the Great
Режиссер
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
В ролях
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Джун Скуиб
Джун Скуиб
Джессика Хехт
Джессика Хехт
Эрин Келлиман
Эрин Келлиман
Will Price
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Великая Элеанор - trailer
Великая Элеанор Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
