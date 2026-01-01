Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Секретный агент 2025

Оскар 2026 Оскар 2026
Лучший кастинг
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 2025 Каннский кинофестиваль 2025
Лучший режиссер
Победитель
Лучший актер
Победитель
Премия AFCAE
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2026 Золотой глобус 2026
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
