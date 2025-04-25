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The Amazing Adventures Of Lost Socks
The Amazing Adventures Of Lost Socks
Niesamowite przygody skarpetek
Напомним о выходе в прокат
анимация
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Страна
Польша
Год выпуска
2025
Премьера в мире
25 апреля 2025
Дата выхода
25 апреля 2025
Польша
Сборы в мире
$1 089 475
Другие названия
Niesamowite przygody skarpetek
Рейтинг мультфильма
5.0
Оцените
15
голосов
5
IMDb
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