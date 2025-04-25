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Постер мультфильма The Amazing Adventures Of Lost Socks
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Киноафиша Фильмы The Amazing Adventures Of Lost Socks

The Amazing Adventures Of Lost Socks

Niesamowite przygody skarpetek
Напомним о выходе в прокат
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Страна Польша
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 апреля 2025
Дата выхода
25 апреля 2025 Польша
Сборы в мире $1 089 475
Другие названия
Niesamowite przygody skarpetek

Рейтинг мультфильма

5.0
Оцените 15 голосов
5 IMDb
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