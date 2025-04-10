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Постер фильма Все на мослы: Битва поколений
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Киноафиша Фильмы Все на мослы: Битва поколений

Все на мослы: Битва поколений

Vse na mosly: Bitva pokoleniy
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О фильме

В мире существует несколько Великих Асыков, принадлежащих в свое время наиболее известным людям: Чингизхану и Тутанхамону, Македонскому и Аристотелю, Наполеону и Ван Гогу. Собрав их вместе владелец уникальной коллекции способен загадать одно желание и согласно пророчеству, оно тут же сбудется.  Наша фантастическая история начинается во время подготовки Кубка Поколений по игре в асыки между молодыми Чемпионами Мира и Первыми Чемпионами страны – представителями старшего поколения. Капитан команды стариков является выходцем из семьи хранителей нескольких Великих Асыков. Остальные же артефакты уже собраны владельцем команды новых молодых Чемпионов мира. Между ними начинается борьба, ставкой в которой стали обладание Великими Асыками, любовь героев и судьбы множества людей во всем мире.

Все на мослы: Битва поколений - трейлер
Все на мослы: Битва поколений  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 10 апреля 2025
Дата выхода
10 апреля 2025 Казахстан 12+
Производство Render Films
Другие названия
All In: The Generation Battle, Ұлы ойын: ұрпақтар шайқасы, Uly oıyn: urpaqtar shaıqasy, Vse na mosly: Bitva pokoleniy, Все на мослы: Битва поколений
Режиссер
Еркебулан Бектуров
В ролях
Еркен Губашев
Еркен Губашев
Марат Алибаев
Арнат Утепберген
Гульнара Сильбаева
Гульнара Дусматова
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Все на мослы: Битва поколений - трейлер
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