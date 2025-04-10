В мире существует несколько Великих Асыков, принадлежащих в свое время наиболее известным людям: Чингизхану и Тутанхамону, Македонскому и Аристотелю, Наполеону и Ван Гогу. Собрав их вместе владелец уникальной коллекции способен загадать одно желание и согласно пророчеству, оно тут же сбудется. Наша фантастическая история начинается во время подготовки Кубка Поколений по игре в асыки между молодыми Чемпионами Мира и Первыми Чемпионами страны – представителями старшего поколения. Капитан команды стариков является выходцем из семьи хранителей нескольких Великих Асыков. Остальные же артефакты уже собраны владельцем команды новых молодых Чемпионов мира. Между ними начинается борьба, ставкой в которой стали обладание Великими Асыками, любовь героев и судьбы множества людей во всем мире.