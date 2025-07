Страна Казахстан

Продолжительность 1 час 40 минут

Год выпуска 2025

Премьера в мире 10 апреля 2025

Производство Render Films

Другие названия

All In: The Generation Battle, Ұлы ойын: ұрпақтар шайқасы, Uly oıyn: urpaqtar shaıqasy, Vse na mosly: Bitva pokoleniy, Все на мослы: Битва поколений