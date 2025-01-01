Меню
Фильмы
Герой поневоле
Кадры из фильма «Герой поневоле»
Кадры из фильма «Герой поневоле»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
60 серий, но уже без Никиты Волкова: «Постучись в мою дверь в Москве 2» получил точную дату выхода и новых актеров
Режиссер первых фильмов о Поттере удивился, когда увидел кадры из перезапуска: «Мы все это уже делали!»
Без платка и с декольте: как могли наказать Жади из «Клона» за ее одежду
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
«Выверены до безупречности»: 5 сериалов о маньяках зацепят не хуже «Фишера» и «Чикатило» — от российских до Netflix
Любовь со второго взгляда: 5 роскошных Sci-Fi-сериалов с отвратительными первыми сериями — большинство зрителей бросают смотреть, а зря
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
«Просто перечитайте книгу»: у этого фильма СССР рейтинг 7.9, а зрители критикуют от и до — не спас даже Миронов в главной роли
Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие
