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Постер фильма Молниеносный полицейский
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Киноафиша Фильмы Молниеносный полицейский

Молниеносный полицейский

Gwisingyeongchal
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Получив удар молнии, рядовой полицейский Хён-джун неожиданно обретает суперспособности. Сначала он не может понять, как их использовать в жизни и в работе. Но постепенно Хён-джун начинает осознавать, что его новый дар открывает перед ним огромные возможности в охоте за преступниками и безграничную власть. Полицейский исследует свою суперсилу и вскоре обнаруживает, что она может как помогать людям, так и причинять вред, если не быть предельно осторожным в её использовании. Он начинает понимать, что его дар — не просто удача, но и большая ответственность. Сможет ли полицейский правильно им распорядиться, не перейдя тонкой грани между добром и злом?
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $334 548
Производство JNC Media Group
Другие названия
Thunderstruck Cop, Thám Tử Sét Đánh

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 11 голосов
4.2 IMDb
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Молниеносный полицейский
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