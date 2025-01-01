Получив удар молнии, рядовой полицейский Хён-джун неожиданно обретает суперспособности. Сначала он не может понять, как их использовать в жизни и в работе. Но постепенно Хён-джун начинает осознавать, что его новый дар открывает перед ним огромные возможности в охоте за преступниками и безграничную власть. Полицейский исследует свою суперсилу и вскоре обнаруживает, что она может как помогать людям, так и причинять вред, если не быть предельно осторожным в её использовании. Он начинает понимать, что его дар — не просто удача, но и большая ответственность. Сможет ли полицейский правильно им распорядиться, не перейдя тонкой грани между добром и злом?

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