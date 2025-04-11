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Киноафиша Фильмы Meraklii

Meraklii

Напомним о выходе в прокат
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Страна Болгария
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 апреля 2025
Дата выхода
11 апреля 2025 Болгария
Сборы в мире $26 498
Другие названия
Meraklii
Режиссер
Dayan Nikolov
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 12 голосов
2.6 IMDb
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