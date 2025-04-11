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Meraklii
Meraklii
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комедия
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Страна
Болгария
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
11 апреля 2025
Дата выхода
11 апреля 2025
Болгария
Сборы в мире
$26 498
Другие названия
Meraklii
Режиссер
Dayan Nikolov
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
2.8
Оцените
12
голосов
2.6
IMDb
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