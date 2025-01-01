А что, если бы Фродо отказался? ИИ выбрал единственного кандидата из Братства, кто реально смог бы уничтожить Кольцо в Роковой горе

Одной серией перечеркнули все хорошее, что было: «Игра престолов» и другие сериалы с худшими концовками в истории

Шир — каторга, хоббиты — алкоголики: странности «Властелина колец», которые видишь только повзрослев

«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер

Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно

Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию

Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла

Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки

25 000 000 000 рублей за 10 лет: Петров стал самым кассовым российским актером в истории — среди актрис титул «вырвала» звезда «Елок»