Постер фильма Не волнуйся, со мной все будет в порядке
1 постер
Не волнуйся, со мной все будет в порядке

Не волнуйся, со мной все будет в порядке

TKT 18+
Не волнуйся, со мной все будет в порядке - trailer
Не волнуйся, со мной все будет в порядке  trailer
Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 9 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025 Польша
9 октября 2025 Чехия
Сборы в мире $251 892
Производство Beluga Tree
Другие названия
TKT, Ära muretse, minuga on hästi, Nie martw się, nic mi nie jest, T'inquiète
Режиссер
Solange Cicurel
В ролях
Lanna de Palmaert
Эмили Декьенн
Эмили Декьенн
Стефан Де Гродт
Стефан Де Гродт
Sonia Bekam
Lisa Du Pré
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Не волнуйся, со мной все будет в порядке - trailer
Не волнуйся, со мной все будет в порядке Trailer
Кадры из фильма
