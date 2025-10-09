Меню
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Фильмы
Не волнуйся, со мной все будет в порядке
Не волнуйся, со мной все будет в порядке
18+
комедия
драма
Не волнуйся, со мной все будет в порядке
Страна
Бельгия
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
9 октября 2025
Дата выхода
17 октября 2025
Польша
9 октября 2025
Чехия
Сборы в мире
$251 892
Производство
Beluga Tree
Другие названия
TKT, Ära muretse, minuga on hästi, Nie martw się, nic mi nie jest, T'inquiète
Режиссер
Solange Cicurel
В ролях
Lanna de Palmaert
Эмили Декьенн
Стефан Де Гродт
Sonia Bekam
Lisa Du Pré
Рейтинг фильма
7.2
6.9
IMDb
Трейлеры фильма
Не волнуйся, со мной все будет в порядке
