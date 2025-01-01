От 82% до 91% «свежести» за 2 сезона : «Алиса в Пограничье» стал хитом Netflix, а 3 сезон обещает превзойти все предыдущие (новый трейлер)

Это не случайность: почему дети в «Орудиях» исчезают именно в 2:17

Они обожали селедку, горячий борщ и баклажанную икру: «вкусный» тест по советским фильмам

Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно

«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки

Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября

Черные чернушки в «Унесенных призраками» безумно милы, но их судьба — трагичнее не придумаешь: заметили их в другом аниме Миядзаки?

Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос

«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер

Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла