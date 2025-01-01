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Pelli Kani Prasad
Pelli Kani Prasad
Pelli Kani Prasad
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 16 минут
Год выпуска
2008
Производство
Godavari Films
Другие названия
Pelli Kani Prasad
Режиссер
Satyam Dwarapudi
В ролях
Allari Naresh
Sivaji
Sridevi Vijaykumar
Babloo
Gundu Hanumantha Rao
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.5
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
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