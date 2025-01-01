Мальчик исчез, актёр погиб, мать идёт на край земли: 4 мощных детективных сериала из России, которые покажут совсем скоро

Amazon поставил точку: продолжения сериала «Лихачи» не будет, и вот почему

Стал звездой в «Интернах», потерпел крах в «Холостяке», сейчас — служит в храме: куда пропал актёр Илья Глинников

«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик

«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится

До сих пор не дают спать: самые страшные сюжетные повороты в культовых ужастиках, которые навсегда останутся классикой жанра

Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру

Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»

Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили

Трижды в одну реку: работа над «Гладиатором 3» официально началась, и вот почему зрителям пора готовиться к худшему