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Страна
Болгария
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
14 марта 2025
Дата выхода
14 марта 2025
Болгария
Бюджет
€280 000
Сборы в мире
$26 331
Производство
PREMIERstudio, SAMSARA
Другие названия
Flesh, Плът
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
15
голосов
7
IMDb
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