Трое историков из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана привозят в Самарканд бесценные реликвии Амира Тимура для международной выставки. Но накануне открытия экспонаты исчезают. Понимая, что вернуть их — дело чести, друзья берутся за расследование и вскоре обнаруживают, что эта кража лишь часть куда более крупного преступления. На живописных улицах загадочного Самарканда их ждут погони, неожиданные встречи и непростые решения. Смогут ли они не только найти похищенные реликвии, но и сохранить самое ценное — дружбу и единство!
|13 марта 2025
|Кыргызстан
|20 марта 2025
|Узбекистан
|6+