Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Однажды в Самарканде
1 постер
Пойду 3
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Однажды в Самарканде

Однажды в Самарканде

Сырдуу Самарканд 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 3
Не пойду 0

О фильме

Трое историков из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана привозят в Самарканд бесценные реликвии Амира Тимура для международной выставки. Но накануне открытия экспонаты исчезают. Понимая, что вернуть их — дело чести, друзья берутся за расследование и вскоре обнаруживают, что эта кража лишь часть куда более крупного преступления. На живописных улицах загадочного Самарканда их ждут погони, неожиданные встречи и непростые решения. Смогут ли они не только найти похищенные реликвии, но и сохранить самое ценное — дружбу и единство!

Страна Кыргызстан / Узбекистан
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 13 марта 2025
Дата выхода
13 марта 2025 Кыргызстан
20 марта 2025 Узбекистан 6+
Режиссер
Найзабек Сыдыков
В ролях
Нурбек Эсенгазиев
Ситора Фармонова
Толепберген Байсакалов
Омурбек Израилов
Айсанат Эдигеева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Никаких затянутых сезонов: 5 мини-сериалов в жанре триллера, которые держат в напряжении до титров — высокие рейтинги
Если детективы — то только эти: 3 сериала, которые смотрятся запоем (и рейтинги отличные)
Гонка за атомной бомбой начинается: сериал «Берлинская жара» погрузит в тайную игру шпионов времён Великой Отечественной
Трижды в одну реку: работа над «Гладиатором 3» официально началась, и вот почему зрителям пора готовиться к худшему
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше