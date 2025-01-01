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Постер фильма Незванные гости
Постер фильма Незванные гости
Рейтинги
5.5 Рейтинг IMDb: 5.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Незванные гости

Незванные гости

El casoplón 12+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Когда жара в их душной квартире достигла точки кипения, находчивая семья садовника решает устроить «отпуск» на шикарной вилле, где папа подрабатывает смотрителем в отсутствие хозяев. Всё бы ничего: бассейн — их, винный погреб — их, хозяйской икрой можно завтракать… Главное — не перепутать грабли с антикварными вилами и напоминать младшему сыну, что хрустальные люстры — это не турники. Вот только внезапное возвращение хозяев — прямо к ужину, где семья уже разыгрывает «богатых родственников» может прервать этот отпуск «ОЛ ИНКЛЮЗИВ» в самый неподходящий момент…

Незванные гости - дублированный трейлер
Незванные гости  дублированный трейлер
Страна Испания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $3 910 656
Производство Bajo el mismo techo, Casoplón, Crea SGR
Другие названия
El casoplón, McMANSION
Режиссер
Хоакин Масон
Хоакин Масон
В ролях
Пабло Чьяпелья
Пабло Чьяпелья
Noah Casas
Iñaki Miramón
María Córdoba
Raquel Guerrero
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
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Незванные гости - дублированный трейлер
Незванные гости Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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