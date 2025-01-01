Когда жара в их душной квартире достигла точки кипения, находчивая семья садовника решает устроить «отпуск» на шикарной вилле, где папа подрабатывает смотрителем в отсутствие хозяев. Всё бы ничего: бассейн — их, винный погреб — их, хозяйской икрой можно завтракать… Главное — не перепутать грабли с антикварными вилами и напоминать младшему сыну, что хрустальные люстры — это не турники. Вот только внезапное возвращение хозяев — прямо к ужину, где семья уже разыгрывает «богатых родственников» может прервать этот отпуск «ОЛ ИНКЛЮЗИВ» в самый неподходящий момент…