Спектакль невероятной красоты по сказке Гоцци, где встречаются древний Китай и средневековая Италия: огромная луна, мосты и лагуны, веера и изысканные куклы. А ещё – много импровизации и шуток от персонажей традиционной комедии дель арте. Это удивительная сказка, в которой сталкиваются два мира – строгий Китай и романтичная Венеция. История любви жестокосердной красавицы Турандот и принца Калафа разыгрывается с такой неподдельной страстью, что порой забываешь, что на сцене куклы. Огромная Луна, венецианские мосты, чёрная гладь воды, гондолы, веера, колокольчики, и, конечно же, куклы – настоящие произведения искусства – завораживают, заставляя на два часа забыть обо всём, кроме того, что происходит на сцене.