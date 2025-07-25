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Киноафиша Фильмы Турандот

Турандот

Turandot 18+
Билеты от 700 ₽

О фильме

Спектакль невероятной красоты по сказке Гоцци, где встречаются древний Китай и средневековая Италия: огромная луна, мосты и лагуны, веера и изысканные куклы. А ещё – много импровизации и шуток от персонажей традиционной комедии дель арте. Это удивительная сказка, в которой сталкиваются два мира – строгий Китай и романтичная Венеция. История любви жестокосердной красавицы Турандот и принца Калафа разыгрывается с такой неподдельной страстью, что порой забываешь, что на сцене куклы. Огромная Луна, венецианские мосты, чёрная гладь воды, гондолы, веера, колокольчики, и, конечно же, куклы – настоящие произведения искусства – завораживают, заставляя на два часа забыть обо всём, кроме того, что происходит на сцене.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Сборы в мире $20 364
Другие названия
Turandot, Турандот
Режиссер
Валерий Спирин
Все актеры и съемочная группа

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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 700 ₽
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«Турандот» в кинотеатрах

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