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Киноафиша Фильмы Illti

Illti

Illti
Напомним о выходе в прокат
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $11 061
Производство Jagjeet Sandhu Films
Другие названия
Illti
Режиссер
Varinder Ramgarhia
В ролях
Guru Bamrah
Raghveer Boli
Джагджит Сандху
Таня
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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