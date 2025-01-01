Меню
Фильмы
Центурион: Танцующий жеребец
Кадры из фильма «Центурион: Танцующий жеребец»
Кадры из фильма «Центурион: Танцующий жеребец»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
IMDb выбрал самую красивую турецкую актрису: не уступает голливудским красавицам
Мажор оказался в произведении Пушкина: Прилучный и еще тысяча актеров снялись в новой «Сказке о царе Салтане» (кадры)
Смотришь — и мозг приятно плавится: 5 фантастических сериалов для тех, кто способен думать
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся
Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»
Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде
Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться
Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
