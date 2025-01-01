IMDb выбрал самую красивую турецкую актрису: не уступает голливудским красавицам

Мажор оказался в произведении Пушкина: Прилучный и еще тысяча актеров снялись в новой «Сказке о царе Салтане» (кадры)

Смотришь — и мозг приятно плавится: 5 фантастических сериалов для тех, кто способен думать

Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся

Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете

«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»

Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде

Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез

Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться

Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)