Гюльфем умерла совсем не так, как это показали в «Великолепном веке»: когда Сулейман узнал правду, то еще долго раскаивался

Это не Дрогон, как думают миллионы: вот кто был настоящим властелином неба в «Игре престолов» и заставил Дейенерис бледнеть

Зрители до сих пор не могут принять это: что случилось с Ильиным из сериала «Спасская»?

Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном

Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза

Митяй из «Сватов» связан с Миледи из «Трех мушкетеров»: а вы, кем они приходятся друг другу?

А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»

Будет ли 3 сезон «Магической битвы»? Есть хорошая и плохая новости — вся надежда на 31 августа

Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана