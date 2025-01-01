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A Night with Janis Joplin
A Night with Janis Joplin
A Night with Janis Joplin
18+
Напомним о выходе в прокат
мюзикл
Страна
США
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2019
Сборы в мире
$25 881
Производство
BroadwayHD
Другие названия
A Night with Janis Joplin, ジャニス・ジョプリン
Режиссер
David Horn
В ролях
Aurianna Angelique
Mary Bridget Davies
Tamar Davis
Tawny Dolley
Jennifer Leigh Warren
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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