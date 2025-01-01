500 минут — и не меньше: почему Бортко снял именно 10 серий «Мастера и Маргариты»

«Где наши привычные менты?»: у этой серии «Невского» неспроста самый низкий рейтинг среди зрителей

А вы когда-нибудь задумывались, почему Чарминг в «Шреке» — принц? Ведь королевской родни у него и в помине не было

Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми

Почти не страшно, безумно интересно: лучший Sci-Fi-сериал по Кингу можно «проглотить» всего-то за 8 часов — «Под куполом» и рядом не стоял

От «Иронии судьбы» до «Весны на Заречной улице»: тест за 1 минуту покажет, на какой фильм СССР похожа ваша жизнь

Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало

Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)

«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться

«Твою мать», «Опа» и 10+ других, безумно смешных мемов по «Бригаде» — сделают ваш день лучше