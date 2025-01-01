Почему во время съемок «Девчат» Светлане Дружининой «обрезали» ноги: правда, о которой молчали десятилетиями

Побывала вдовой семь раз: что случилось с дочерью Кёсем Султан?

Кажется, даже Ханде Эрчел не спасет турецкую версию «Королевы слез»: фанаты критикуют сюжет и не только

Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго

«Можно уже и не смотреть»: главный сюжетный поворот «Дьявол носит Prada 2» «слили» в Сеть — фанаты в бешенстве

Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник

И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат»

«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»

«Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8