Киноафиша Фильмы Его несет дьявол Кадры из фильма «Его несет дьявол»

Кадры из фильма «Его несет дьявол»

Его несет дьявол (2024) - фото 1 Его несет дьявол (2024) - фото 2 Его несет дьявол (2024) - фото 3
Его несет дьявол (2024) - фото 4 Его несет дьявол (2024) - фото 5 Его несет дьявол (2024) - фото 6 Его несет дьявол (2024) - фото 7
50 млн просмотров и 201 млн часов за неделю: 2 сезон «Уэнсдей» бьет рекорды Netflix, а новый трейлер обещает самый жуткий поворот (видео)
Даже имя мужа Нарочинской не помнят: 13 сезон «Склифосовского» еще не вышел, а зрители уже нашли в нем ляпы
Самый летний тест: догадайтесь о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом
Кто такая тетушка Глэдис и при чем тут Пеннивайз из «Оно»? Объясняем концовку «Орудий» — лучшего ужастика 2025 года (с большим запасом!)
Эти три книги Цискаридзе перечитывает годами — выбрали лучшие экранизации: от Андреасяна до Бортко
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным аниме в истории Netflix: и совсем скоро побьют другой уникальный рекорд
В «Поттере» одну из школьниц играла 36-летняя британка: даже осталась с обнаженным Гарри в ванной
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
Из звезды «Интернов» в бариста в Лондоне: тот самый всезнайка Левин терпел неудачу за неудачей — и вот что с ним стало
«Мой тебе совет»: Тарковский одной фразой задел Гайдая за живое — больше старались не общаться
Следствие ведут каблуки: 3 роскошных российских мини-сериала о женщинах-детективах (№2 – must have для фанатов «Хрустального»)
